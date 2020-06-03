إلغاء سباق فنلندا للراليات

ونقل المنظمون عن بيان للاتحاد الفنلندي للرياضات الميكانيكية "ايه كاي كاي" أنه "على الرغم من تحسن الوضع في فنلندا وعالمياً، لا يزال هناك الكثير من عوامل الخطر على الصحة والسلامة لتنظيم هذا الحدث مع بقاء شهرين فقط" على موعده.

وكان من المنتظر تنظيم السباق بين السادس والتاسع من آب/أغسطس المقبل.

وأضاف "إلى جانب التطور غير المعلوم لفيروس كوفيد -19، هناك شكوك رئيسية أخرى تؤثر على هذا القرار".

وقال البيان "على سبيل المثال، سيستمر نقص المعلومات حول ما اذا كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة على الفعاليات العامة ستستمر إلى ما بعد تموز/يوليو، وكيف سيتمكن المشاركون والفرق والجمهور الآتي من الخارج من السفر بأمان إلى فنلندا".

ولفت البيان إلى أن المنظمين درسوا تأجيل السباق إلى وقت لاحق من العام، بيد أنهم قرروا في نهاية المطاف إلغاءه بسبب الشكوك المحيطة به.

وتابع "من خلال إلغاء الحدث هذا العام، نريد أن نظهر المسؤولية تجاه كل أصحاب المصلحة وكذلك تجاه المجتمع بأسره. فالصحة والسلامة هما دائماً من الأولويات".

وأوضح البيان أن التركيز سينصب على سباق العام المقبل الذي يشهد الذكرى السبعين لانطلاق رالي فنلندا، ليتم إحياؤها "بالطريقة التي تستحقها وفي جو مذهل وبروح معنوية رائعة مع المتفرجين والمنافسين وكذلك شركائنا القدامى والجدد".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة سباقات منها بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس (مونتي كارلو والسويد والمكسيك)، قبل تعليقها بسبب "كوفيد-19".

وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.







