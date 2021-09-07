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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

إلغاء رالي اليابان بسبب جائحة كورونا

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ألغي رالي اليابان الذي كان يفترض أن يكون المرحلة النهائية من بطولة العالم للراليات بين 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

Reuters

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان إنه "نظراً لخصائص المسابقة التي تقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يومياً وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقع، لم يكن لدينا للأسف إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021".

وقال منظمو بطولة العالم للراليات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي إنه من المقرر الإعلان عن جولة بديلة قريباً.

وهذا هو العام الثاني توالياً الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، والذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.


               

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