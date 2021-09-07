إلغاء رالي اليابان بسبب جائحة كورونا

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان إنه "نظراً لخصائص المسابقة التي تقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يومياً وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقع، لم يكن لدينا للأسف إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021".

وقال منظمو بطولة العالم للراليات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي إنه من المقرر الإعلان عن جولة بديلة قريباً.

وهذا هو العام الثاني توالياً الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، والذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.



