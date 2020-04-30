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رياضات ميكانيكية

إلغاء رالي البرتغال بسبب كورونا

قال منظمون يوم الخميس إن رالي البرتغال المؤجل من بطولة العالم للراليات ألُغي الآن بسبب جائحة فيروس كورونا.

Reuters

وكان من المقرر أن يصبح رالي البرتغال، الذي كان سيقام بين 21 و24 أيار/مايو المقبل، الخامس هذا العام ضمن بطولة العالم. 

وقال نادي السيارات في البرتغال في بيان إنه حاول تأجيل الحدث حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل لكن لم ينجح في ذلك. 

وأضاف البيان "جميع شروط الصحة والسلامة يجب توافرها. إقامة رالي البرتغال بطريقة آمنة لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف غير المتوقعة حاليا. كذلك بسبب عدم ضمان فتح الحدود الوطنية والمجال الجوي". 

وقال نادي السيارات إنه كان للرالي تأثير اقتصادي على البلاد تجاوز 142 مليون يورو (154.38 مليون دولار) العام الماضي.

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