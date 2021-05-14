إلغاء جائزة تركيا واستبدالها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

وقررت الشركة المنظمة لبطولة العالم إقامة سباقين متتاليين في النمسا، أولا جائزة ستيريان من 25 إلى 27 حزيران/يونيو، وجائزة النمسا الكبرى من 2 إلى 4 تموز/يوليو، كلاهما على حلبة سبيلبرغ.

وبسبب هذا التغيير الطارئ، سيقام سباق جائزة فرنسا الكبرى قبل أسبوع من موعده المحدد، أي من 18 إلى 20 حزيران/يونيو.

وقالت الشركة المنظمة في بيان "بعد المحادثات التي أجريناها مع الشركة المروجة للسباق في تركيا والمسؤولين، كان من المستحيل إقامة السباق في تركيا في الفترة من 11 إلى 13 حزيران/يونيو"مشيراً إلى أن القرار اتُخذ "في ضوء الاعلان عن قيود سفر جديدة من قبل دول عدة تتخذ منها الفرق المتسابقة مقراً لها، ما يؤثر على السفر إلى تركيا".

وأضاف "طلبت الشركة المروجة إمكانية النظر في فرصة لإقامة السباق في وقت لاحق من العام الحالي اذا كان ذلك ممكناً، إلى جانب الصين التي تقدمت بطلب مماثل في وقت سابق من العام الحالي".

