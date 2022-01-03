إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي

من قبل beIN SPORTS January 3, 2022 09:29 قرر المنظمون إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي والتي تقام ضمن رالي داكار السعودية 2022 بسبب سوء الأحوال الجوية وتكدس المياه داخل المسار.