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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي

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قرر المنظمون إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي والتي تقام ضمن رالي داكار السعودية 2022 بسبب سوء الأحوال الجوية وتكدس المياه داخل المسار.

AFP
رالي داكار
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