إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي من قبل beIN SPORTS January 3, 2022 09:29 قرر المنظمون إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي والتي تقام ضمن رالي داكار السعودية 2022 بسبب سوء الأحوال الجوية وتكدس المياه داخل المسار. AFP رالي داكار السابق العطية ينهي ثاني أيام رالي داك اقرأ التالي آخر الأحداث January 3, 2022 09:29 إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي January 2, 2022 14:04 العطية ينهي ثاني أيام رالي داكار متصدراً للمنافسات January 1, 2022 22:50 إصابة سائق فرنسي في رالي داكار January 1, 2022 20:15 محمد بن سليم في تصريح حصري لـ beIN SPORTS January 1, 2022 13:37 القطري العطية الأسرع في المرحلة التأهيلية December 31, 2021 22:16 حصاد عام 2021 في الرياضات الميكانيكية December 17, 2021 14:52 فيرشتابن يتسلم لقب بطولة العالم للفورمولا وان December 17, 2021 13:49 محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات December 16, 2021 11:45 فريق مرسيدس يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرشتابن December 12, 2021 15:36 الهولندي فيرستابن يتوج ببطولة العالم للفورمولا وان