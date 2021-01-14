إصابة لوكلير بفيروس كورونا

وقال لوكلير على تويتر: "أريد إخباركم أن نتيجة اختبار (كوفيد-19) جاءت إيجابية".

وأضاف: "علمت أنني كنت على اتصال بحالة إيجابية ودخلت على الفور في العزل الذاتي...وكان الاختبار اللاحق الذي أجريته إيجابيًا".

وأكد السائق البالغ من العمر 23 عاماً أنه عانى من "أعراض خفيفة" وأنه كان يعزل نفسه في منزله في موطنه موناكو.

وأنهى لوكلير الموسم الماضي في المركز الثامن حيث اعتلى منصة التتويج مرتين فقط في موسم مُريع لفراري من 17 سباقاً، فيما تراجع زميله السابق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات إلى المركز 13 في ترتيب السائقين.

ولن تؤثر إصابة لوكلير بـ"كوفيد-19" على موسمه، إذ لن يبدأ إلا في 28 آذار/مارس في سباق جائزة البحرين الكبرى.

وأعلنت "ليبرتي ميديا" مالكة حقوق بطولة العالم الثلاثاء تأجيل جائزة أستراليا الافتتاحية التقليدية للموسم حتى تشرين الثاني/نوفمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى إعادة تنظيم روزنامة عام 2021.

كما تم تعليق سباق جائزة الصين الكبرى أيضاً دون الاعلان عن موعد جديد لهذا السباق حتى الآن.

