إصابة الفنلندي رايكونن بفيروس كورونا

وسيغيب رايكونن عن جائزة هولندا الكبرى المقررة الأحد ويحل بدلاً منه البولندي روبرت كوبيتسا السائق الاحتياطي في ألفا روميو.

وغرّد فريق ألفا روميو على موقع تويتر "لا يعاني كيمي من أية عوارض وهو بنفسية جيدة. لقد دخل فوراً إلى العزل الصحي في فندقه. يتمنى له الفريق شفاء عاجلاً".

وعن كوبيتسا (36 عاماً) الذي تعرّض لحادث قوي في رالي أندورا 2011 وصاحب فوز وحيد في الفورمولا واحد عام 2008 في كندا، قال الفريق الإيطالي "كان روبرت السائق الاحتياطي.. منذ بداية موسم 2020، وقاد سيارة سي 41 في ثلاث تجارب هذه السنة".

وتابع "مع 97 سباقاً برصيده في الفورمولا وان وتجربة على سيارة 2021، سيكون جاهزاً للمنافسة لتقديم الأفضل لفريقنا".

وفيما يحتاج رايكونن لنتيجة سلبية قبل السماح له بالعودة، ستكون مشاركته في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا الأسبوع المقبل موضع شك.

