إسبارغارو إلى جانب ماركيز في هوندا اعتباراً من 2021

وسينتقل إسبارغارو إلى الفريق الياباني من صفوف فريقه الحالي "كاي تي أم"، بعد نهاية الموسم الحالي الذي من المقرر أن ينطلق من على حلبة خيريز الإسبانية في 19 تموز/يوليو الحالي، بتأخر أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.



وخاض إسبارغارو (29 عاماً)، بطل العالم السابق للفئة الثانية "موتو 2"، 104 سباقات في الفئة الأولى، وصعد إلى منصة التتويج مرة واحدة.



وبذلك، سيمضي أليكس ماركيز عاماً واحداً في الفريق ذاته إلى جانب شقيقه المتوج بطلاً للعالم لفئة "موتو جي بي" ست مرات، قبل الانتقال إلى الفريق الرديف للصانع الياباني، "أل سي آر-هوندا".



لكن هوندا أكدت أن ماركيز سيقود مع الفريق الرديف، الدراجة الأحدث التي عادة ما تخصص للفريق الرئيسي.



وقال أليكس: "أنا سعيد للانضمام الى فريق أل سي آر هوندا اعتباراً من نهاية 2020، والمنافسة مع فريق كبير يتمتع بخبرة واسعة في موتو جي بي".



