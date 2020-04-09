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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

أوجييه يحافظ على منسوب التفاؤل رغم إحباطات كورونا

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يأمل سيباستيان أوجييه بطل العالم للراليات ست مرات في خوض عدة سباقات في 2020 رغم جائحة فيروس كورونا.

AFP

وتم إلغاء الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة العالم في البرتغال وسردينيا بعد أن جرى اختصار الجولة الرابعة في المكسيك بسبب الأزمة الصحية العالمية الشهر الماضي. 

ويأمل الفرنسي أوجييه متصدر ترتيب السائقين في المنافسة في فنلندا في أغسطس/آب. 

وقال سائق تويوتا لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الخميس ”لا أتوقع استئناف البطولة قبل سباق فنلندا في أغسطس وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً“. 

والسباق القادم في جدول البطولة سيكون في كينيا من 16 إلى 19 يوليو/تموز لكن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ألغت رحلات الطيران ومنعت دخول الأشخاص من الدول المتضررة من الوباء. 

كما يعتقد أوجييه أن بعض السباقات لن يتم إقامتها بسبب ارتفاع تكاليف السفر. 

وقال ”كل الرحلات المكلفة (لنيوزيلندا واليابان) ستزيد الوضع تعقيداً لأن الفرق ستتأثر كثيراً بتداعيات أزمة كورونا وسيتعين عليها القيام بإجراءات لتقليل التكلفة“. 

وأضاف ”أتمنى إقامة خمسة سباقات أخرى لكن ليس لدي فكرة عن التطورات المحتملة“.

سباستيان أوجييه كورونا
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