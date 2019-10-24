ألونسو يشارك في رالي دكار مع تويوتا

وكتب بطل العالم السابق للفورمولا وان على موقعه الرسمي على تويتر "الآن، أصبح رسمياً! سأشارك في دكار المقبل مع الأسطوري مارك كوما وتويوتا غازو رايسينغ. إنه تحد كبير...".

ومنذ اعتزاله سباقات الفئة الأولى العام الماضي، فاز "الماتادور" الإسباني بلقب سباق 24 ساعة في لومان للمرة الثانية توالياً، كما أحرز لقب بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" مع تويوتا.

وشارك ألونسو، الفائز ببطولة العالم للفورمولا وان مع رينو عامي 2005 و2006، مؤخراً في رالي المغرب الصحراوي مع ملاحه ومواطنه كوما بطل دكار خمس مرات على متن دراجة نارية، وحل في المركز الـ 27، علماً أنه سبق له أن خضع لعدة تجارب مع فريق تويوتا للتأقلم على متطلبات راليات الرايد.

ويأمل ألونسو في الفوز بسباق 500 مايل في إنديانابوليس، ضمن مسعاه لتحقيق "الألقاب الثلاثة" الكبيرة في رياضة السيارات، بعد فوزه ببطولة العالم للفورمولا وان (أو سباق موناكو) وسباق 24 ساعة في لومان.