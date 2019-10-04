ألونسو في رالي المغرب استعدادا لمشاركة محتملة في دكار

ويخوض ألونسو (38 عاما) الرالي على متن سيارة تويوتا هايلوكس، وإلى جانبه مواطنه مارك كوما المتوج خمس مرات برالي دكار في فئة الدراجات النارية والمدير الرياضي السابق لأشهر الراليات الصحراوية.

وكان ألونسو أحرز مع الصانع الياباني، سباق لومان 24 ساعة في 2018 و2020، إلى لقب بطولة العالم للتحمل في 2018-2019.

لكن في المقابل، فشل بطل العالم في الفورمولا واحد عامي 2005 و2006، في إحراز سباق 500 ميل في انديانابوليس في مشاركتيه عامي 2017 و2019.

وبعد عدة حصص من التجارب، شارك السائق المكنى "ثور أستورياس" في أول رالي له على الطرق الوعرة منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في جنوب إفريقيا.

وسمحت له هذه التجربة باكتشاف مخاطر الراليات الصحراوية من خلال الانقلاب وحاجز زجاجي مكسور بعد الاصطدام مع طائر!.

وأشار ألونسو في تصريحات صحافية إلى أن مشاركته في المغرب ستعطيه فكرة أوضح عما ينتظره في دكار.

ويتضمن الرالي المغربي خمس مراحل على شكل حلقة في جنوب فاس تتخذ من أرفود مركزا لها، بمجموع 2596 كيلومترا بينها 1868 كيلومترا من المراحل الخاصة للسرعة.

وسيواجه ألونسو الأبطال: الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) المتوج 13 مرة برالي دكار على دراجة وسيارة، القطري ناصر العطية (تويوتا) بطل دكار 3 مرات والإسباني كارلوس ساينز (ميني) بطل دكار مرتين.

وبعد شمال إفريقيا وأميركا الجنوبية، سيقام رالي دكار للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/يناير.