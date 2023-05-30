ففي ثاني البطولات الأربع الكبرى تمكن ويلد الصاعد من التصفيات، المصنف 172 عالمياً والبالغ من العمر 23 عاماً من التفوق على ميدفيديف7-6 (7-5) و6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-4 الثلاثاء.

وعانى مدفيديف الذي دخل البطولة بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة روما لماسترز الالف نقطة وكان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مع الإسباني كارلوس ألكاراث الأول والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث، الأمرين في المباراة الماراثونية التي استغرقت أربع ساعات و15 دقيقة وارتكب العديد من الأخطاء المزدوجة والمباشرة كلفته الخسارة الخامسة في الدور الاول لرولان غاروس في سبع مشاركات.

