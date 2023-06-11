وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه الثالث في رولان غاروس من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 19:30 2:12 دقيقة في أجواء رائعة رفع الصربي نوفاك دجوكوفيتش كأس بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد أن حقق اللقب الثالث له في البطولة الفرنسية واللقب رقم 23 في البطولات الأربع الكبرى محققاً بذلك رقماً قياسياً تاريخياً". الملخصات رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الوداد 1 - 0 الأهلي: التغطية الخاصة 2:12 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه الثالث في رولان غاروس 8:28 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث بعد انتصاره التاريخي 6:03 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الثالثة 4:05 دقيقة جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى 2:16 دقيقة جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب 1:17 دقيقة مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر 1:07 دقيقة غوارديولا يثني على إنتر 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا