هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام في رولان غاروس؟ من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 15:47 6:49 دقيقة هل هناك تطور جديد في قرار اليابانية ناومي أوساكا بعدم مشاركتها في أي مؤتمر صحافي خلال بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب وذلك للمحافظة على صحتها الذهنية؟ تقارير إخبارية رولان غاروس ناومي أوساكا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً 0:48 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن دوري السوبر الأوروبي 0:36 دقيقة وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 1:24 دقيقة أُنس جابر مستعدة لبطولة رولان غاروس 0:43 دقيقة يوتا جاز يواصل صحوته 2:11 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي