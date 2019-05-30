وواجهت هاليب التي تأمل باستعادة صدارة التصنيف العالمي في نهاية البطولة، مقاومة شديدة من البولندية المصنفة 87 عالمياً، وفوتت 3 فرص لإنهاء المباراة بمجموعتين، اثنتان منها على إرسالها، ثم خسرت المجموعة الثانية واضطرت لخوض مجموعة ثالثة.

وبدأت هاليب المجموعة الحاسمة بكسر إرسال منافستها وسارت الأمور باتجاه واحد إذ كان بمقدورها إنهاء الأمور بنتيجة 6-2، بيد أنها فقدت إرسالها في الشوط الثامن قبل أن تنتزع ارسال البولندية في التاسع وتفوز بالمباراة.

وتواجه هاليب في الدور الثالث الصربية ألكسندرا كرونيتش (مصنفة 76) أو الأوكرانية ليسيا تسورنكو الـ 27 اللتين توقفت مباراتهما بسبب الظلام قبل خوض الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة (7-5 و5-7 و6-6).