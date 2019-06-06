وحسمت الشابة الأميركية المباراة بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، بلغت أنيسيموفا (17 عاماً) نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، لتلاقي الأسترالية آشلي بارتي الثامنة التي تغلبت على المصنفة 14 الأميركية ماديسون كيز 6-3 و7-5 على ملعب سوزان لنغلن.

وكانت المباراتان مقررتين الأربعاء لكن الأمطار الغزيرة أجلت جميع مباريات الأمس الى اليوم حيث يلعب لاحقاً ضمن ربع نهائي منافسات الرجال الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس، والنمساوي دومينيك تييم الرابع مع الروسي كارن خاتشانوف العاشر.

وأصبحت أنيسيموفا أصغر لاعبة تصل نصف نهائي بطولة كبرى بعد التشيكية نيكول فايديسوفا عام 2007 في بطولة أستراليا المفتوحة، في حين باتت بارتي اللاعبة الأعلى تصنيفاً في المربع الذهبي الذي تأهلت إليه الثلاثاء البريطانية جوهانا كونتا (مصنفة 26) والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا (مصنفة 38) البالغة 19 عاماً.

وأصبحت أنيسيموفا أيضاً أصغر أميركية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى منذ فينوس وليامس عام 1997 في بطولة فلاشينغ ميدوز، والأصغر التي تبلغ نصف نهائي البطولة الفرنسية بعد مواطنتها جنيفر كابرياتي عام 1990.

وقالت أنيسيموفا "هذا أكثر مما كنت أتطلع إليه. أعرف أنه كان عليَ، إن أردت الفوز اليوم، أن أقوم بشيء مختلف لأن الأمر لن يكون سهلاً".

وتابعت "أنا سعيدة جداً من أدائي لأني قدمت إحدى أفضل مبارياتي".

وسيطرت الأميركية بشكل شبه كامل في المجموعة الأولى وأنهتها بسهولة 6-4، ثم تقدمت في الثانية 3-صفر و4-1 قبل أن تعود الرومانية وتجدد الأمل بعدما أدركت التعادل 4-4، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأنيسيموفا التي فازت على إرسالها ثم كسرت إرسال الرومانية التي ارتكبت 17 خطأ مباشرا في المباراة، إضافة الى خطأين مزدوجين على الإرسال.

وقالت الرومانية المصنفة أولى عالميا سابقا "أعرف أنها لعبت بشكل جيد. لقد قدمت مباراة كبيرة. أنا حزينة كما في كل مرة أخسر فيها، قدمت ما استطعت القيام به وأنا سعيدة رغم كل شيء".

وتابعت "بلوغ ربع النهائي ليس أمرا سيئا، وأغادر البطولة بذكريات إيجابية. عموما هذا العام جيد بالنسبة إلي ولا توجد علي أي ضغوط".

وأظهرت خسارة هاليب صعوبة الحفاظ على اللقب في رولان غاروس المقامة على ملاعب ترابية، اذ لم تشهد منافسات البطولة الفرنسية احتفاظ البطلة بلقبها سوى 11 مرة منذ العام 1945، علما بأن المرة الأخيرة كانت قبل 12 عاما عبر البلجيكية جوستين هنين (2005 و2006 و2007).