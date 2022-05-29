ووجد ملك الملاعب الترابية والمصنّف الخامس عالمياً صعوبات كبيرة قبل أن يفوز على صاحب الـ21 عاماً بثلاث مجموعات لاثنتين في واحدة من أقوى مباريات رولان غاروس.

وتأخر نادال بخسارته المجموعة الأولى 6-3 لكنه أخذ زمام المبادرة بفوزه 6-3 و6-2 قبل أن يحسم الياسيم المجموعة الرابعة 6-3.

وعاد نادال ليفوز بالمجموعة الفاصلة 6-3 مستفيداً من خبرته الكبيرة ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي لمواجهة حامل اللقب والمصنّف الأول عالمياً دجوكوفيتش.

زفيريف بسهولة إلى ربع النهائي

وتأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى ربع النهائي بفوزه على الإسباني بيرنابي ثاباتا ميراييس بثلاث مجموعات دون مقابل.

عانى المصنف الثالث عالمياً قبل أن يحسم المجموعة الأولى بشوط كسر التعادل وأبدى ميراييس مقاومة كبيرة أيضا خلال المجموعة الثانية لكن زفيريف نجح في كسبها بسبعة أشواط لخمسةقبل أن ينهي المجموعة الثالثة لمصلحته بستة أشواط لثلاثة ليعبر نحو دور الثمانية.