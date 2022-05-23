نادال حامل الرقم القياسي بثلاثة عشر لقباً في البطولة فاز بالمجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين، وواصل ملك الملاعب الترابية فرض سيطرته منهيا المجموعة الثانية بستة أشواط لاثنين كذلك وفي المجموعة الثالثة أنهى نادال المباراة بالفوز بها بستة أشواط لاثنين محققا التأهل إلى ثاني أدوار البطولة.

