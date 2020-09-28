وأنهى نادال المصنف الثاني عالمياً المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة قبل أن يتفوق بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية.



وواصل نادال هيمنته على مجريات المواجهة ليتفوق في المجموعة الثالثة بستة لاثنين، منهياً اللقاء الذي دام ساعتين وخمس دقائق لصالحه, ليبلغ الدور الثاني.

ويسعى نادال للتويج بلقبه الثالث عشر في رولان غاروس وتعزيز رقمه القياسي في باريس وإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر الغائب عن نسخة هذا العام.

وقال نادال (34 عاماً) بعد الفوز على غيراسيموف المشارك للمرة الأولى في البطولة: "أنا سعيد للعودة إلى هنا إلى الملعب الرئيسي، إنها سنة صعبة لكل العالم، أشكر كل المتواجدين هنا وآمل ان يتحسن الوضع العام المقبل ويعود الناس إلى الملعب ورؤية الجماهير الرائعة كالعادة".

وكان من المقرر إقامة البطولة في موعدها المعتاد في أيار/مايو إلا انها أرجئت بسبب جائحة "كوفيد-19" ما حتّم على اللاعبين المنافسة في ظروف مختلفة ودرجة حرارة متدنية.

وتابع "الماتادور": "لا أريد ارتكاب الأخطاء، التحفيز موجود دائماً وأخوض المباريات بإيجابية، إنها بطولة رولان غاروس مختلفة، الظروف المناخية تشكل تحدياً، سأواصل اللعب كما أنا عليه وسعيد بالتأهل إلى الدور الثاني".

وحقق نادال فوزه رقم 94 في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط منذ عام 2005، عندما أصبح بعمر المراهقة أول لاعب يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ السويدي ماتس فيلاندر عام 1982.

وفي مباراة ماراتونية ومثيرة استمرت لست ساعات وخمس دقائق، تفوق الإيطالي لورنتسو جيوستينو على الفرنسي كورانتان موتيه صفر-6 و7-6 (9-7) و7-6 (7-3) و2-6 و18-16.

وخرج الفرنسي غاييل مونفيس المصنف ثامناً في البطولة أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و7-5 و3-6 و6-3.