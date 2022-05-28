ولم يجد الروسي المصنف ثانيا عالميا، أي صعوبة في تخطي نظيره الصربي إذ حقّق الفوز بواقع 6-2 و6-4 و6-2.

ويواجه مدفيديف الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة الحالية، في الدور التالي الكرواتي مارين تشيليتش الفائز على الفرنسي جيل سيمون 6-صفر، 6-3، 6-2.

قال مدفيديف الذي لم يحقق بعد أي لقب على الملاعب الترابية: "كان الأمر صعبًا حقًا، كان الجميع يتساءل كيف يمكنني أن أكون المصنف ثانيًا في العالم من دون تجاوز الدور الأول".

واحتاج الروسي الآخر أندريه روبليف المصنف سابعا إلى 3 ساعات للتغلب على التشيلي كريستيان غارين 6-4 و3-6 و6-2 و7-6 (13-11).

وسيواجه روبليف في الدور الرابع نظيره الإيطالي يانيك سينر الفائز على الأميركي ماكينزي ماكدونالد بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6) و6-3.

وعبر البولندي هوبيرت هوركاتش إلى ثمن النهائي عقب تفوقه السهل على البلجيكي دافيد غوفان بثلاث مجموعات دون رد.