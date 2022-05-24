أنهى ميدفيديف المجموعات الثلاث بنتيجة واحدة 6-2، 6-2، 6-2.

وكان ميدفيديف الذي خرج من الدور الأول أربع مرات في ست مشاركات في البطولة الفرنسية، عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لازالة فتق ابعدته نحو شهرين عن الملاعب كما ان الارضية الترابية ليست المفضلة لديه.

وقال مدفيديف الذي لم يحرز أي لقب له على ملاعب ترابية، مازحاً "أعشق رولان غاروس لا سيما منذ العام الماضي (عندما بلغ ربع النهائي)".

وتابع "من قبل لم أكن أعرف ما إذا كنت أحب هذه البطولة أم لا لأنني لم أكن أمكث طويلاً فيها. لم أكن أتخطى أول يوم أحد فيها".

وعن تعافيه من العملية الجراحية قال "الأمور تشير بشكل جيد. عندما خضعت لها لم أكن اعتقد بأني سألعب على الملاعب الترابية. خضت مباراة على هذه النوعية من الارضية الأسبوع الماضي (خسر أمام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان الأمر جيداً أن أخوض واحدة قبل رولان غاروس".

وأعرب عن امله "الذهاب أبعد" من الدور ربع النهائي الذي بلغه العام الماضي.

ويلاقي مدفيديف في الدور الثاني الصربي لاسلو دييري الفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بواقع 6-4 و6-4 و6-4.