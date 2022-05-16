مونفيس أعلن الخبر على حسابه الرسمي في تويتر مؤكدا عدم المشاركة في ثانية البطولات الكبرى هذا الموسم، وانسحب مونفيس أيضاً من بطولة ليون كذلك مؤكداً أنه يعاني من مشاكل على مستوى قدمه اليمنى رافقته منذ بطولة مونتي كارلو الأمر الذي تسبب له في مشاكل كبيرة على مستوى الحركة داخل الملاعب وأكد الفرنسي أنه سيخضع لتدخل جراحي.

