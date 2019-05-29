وبقيت اللاعبة الإسبانية المصنفة 19 عالميا في حالة تأهب في المجموعة الافتتاحية قبل أن تفوز بسهولة بالثانية على ملعب سوزان لنجلن.

واعتمدت موغوروزا، التي أحرزت اللقب عام 2016، على ضرباتها الأمامية القوية طيلة المباراة وحسمت الانتصار حين ردت لارسون ضربة إرسال في الشبكة.

وقالت موغوروزا (25 عاما)، التي نالت أيضا لقب ويمبلدون في 2017، في مقابلة بالملعب "أنا سعيدة للغاية، إنه نصر أخر في بطولة كبرى. إنها بطولة خاصة بالنسبة لي".

وتلتقي موغوروزا مع إيلينا سفيتولينا التي صعدت للدور الثالث بدون لعب اليوم الأربعاء عقب انسحاب مواطنتها الأوكرانية كاترينا كوزلوفا من البطولة بسبب آلام في الضلوع.