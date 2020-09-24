هذه المباراة ستكون بمثابة الإعادة للمواجهة الأخيرة بينهما قبل ثلاثة أعوام في رولان غاروس والتي أعلن على إثرها موراي تفاقم إصابته في الورك.

بالمقابل سيُواجه المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش السويدي ميكاييل يمر في حين سيُواجه المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافاييل نادال البيلاروسي إيغور غيراسيموف.

ولدى السيدات hسفرت القرعة عن احتمال مُواجهة الأميركية سيرينا ويليامس للبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور ثمن النهائي وستَغيب عن منافسات هذه البطولة حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي بالإضافة إلى المصنفة الثالثة عالميا اليابانية ناومي أوساكا.

