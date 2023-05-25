ويسعى دجوكوفيتش إلى اللقب الثالث في رولان غاروس والـ23 في البطولات الأربع الكبرى من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه مع الماتادور الإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز بسبب الإصابة عن البطولة التي ظفر بها 14 مرة (رقم قياسي) آخرها العام الماضي.

ويستهل دجوكوفيتش، البطل في عامي 2016 و2021، مشواره في البطولة الفرنسية، ضد الأمريكي ألكسندر كوفاتشيفيتش .

في المقابل، يبدأ ألكاراث ومدفيديف مشوارهما في رولان غاروس ضد لاعبين قادمين من التصفيات.

ولدى السيدات، تبدأ شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها ضد الإسبانية كريستينا.

وقالت شفيونتيك خلال مراسم القرعة "هذه هي بطولتي المفضلة. لدي دائماً هذا الدافع الإضافي للتدرب بجدية أكبر هنا. أنا متحمسة حقاً لوجودي هنا".

في المقابل، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها بمواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتستهل التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة رولان غاروس بمواجهة الإيطالية لوسيا برونزيتي.

وتلاقي المصرية ميار شريف اللاعبة الأمريكية ماديسون برينغل في بداية مشوارها في المنافسات.



