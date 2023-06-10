مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة رولان غاروس من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 18:52 8:09 دقيقة توجت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة الأولى عالمياً، بلقب بطولة رولان غاروس في مراسم رائعة بدت خلالها شفيونتيك في قمة سعادتها بعد أن أحرزت البطولة الفرنسية لثالث مرة في تاريخها. الملخصات رولان غاروس إيغا شفيونتيك -آخر الفيديوهات 8:09 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة رولان غاروس شفيونتيك تظفر بلقب رولان غاروس للمرّة الثالثة 1:34 دقيقة شاهد ما قاله كل من الشحات وشريف والسولية 31:07 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للوداد الرياضي 14:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الأهلي المصري 0:37 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تدعم الناجين من الزلزال 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وإنتر – التغطية الخاصة 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي