وهزمت كونتا، المصنفة 26 عالميا، وصيفة النسخة الماضية بمجموعتين 6-1 و6-4، لتضرب موعدا مع التشيكية اليافعة ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 31 بمجموعتين دون رد بواقع (7-6 "7-1") و7-5.

وكانت جو ديوري آخر بريطانية بلغت هذا الدور عندما تأهلت لنصف النهائي في 1983.

وكسرت كونتا (28 عاما) النحس الذي يلاحقها في رولان غاروس، إذ لم يسبق لها أن فازت بأي مباراة خلال مشاركاتها الأربع السابقة.

وتأهلت كونتا إلى الدور نصف النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها بعد بطولتي استراليا المفتوحة عام 2016 وويمبلدون عام 2017.

وقالت كونتا بعدما حققت فوزها الثالث على ستيفنز هذا العام "اللعب للمرة الأولى على ملعب (فيليب) شاترييه الجديد كان رائعا، خصوصا أمام واحدة من أفضل اللاعبات في العالم".

وتابعت "أنا سعيدة جدا لأن الظروف (المناخية) كانت عاصفة، وسلون هي نوع من اللاعبات اللواتي بإمكانهن انتزاع المباراة".

ونجحت كونتا في كسر إرسال بطلة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة في الشوطين الرابع والسادس من المجموعة الأولى، لتفوز بها بعد 35 دقيقة.

ومع افتتاح المجموعة الثانية كسرت كونتا، البالغة 26 عاما، إرسال منافستها، ما كان كافيا لحسم المجموعة والمباراة لصالحها.

