كفيتوفا المصنفة الحادية عشرة على العالم أنهت المجموعة الأولى بسهولة لصالحها بستة أشواط لثلاثة، ورغم صحوة دودان في المجوعة الثانية غير أن كفيتوفا تحكمت بها وتمكنت من انتزاعها لصالحها بسبعة أشواط لخمسة حاسمة المباراة بعد ساعة وسبع عشرة دقيقة.

كما عبرت الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين دون مقابل.

هاليب المصنفة الأولى في البطولة نجحت في الفوز بالمجموعة الافتتاحية بواقع ستة اشواط لأربعة ولم تجد الرومانية ايَ صعوبة في المجموعة الثانية التي انهتها بستة اشواط دون مقابل محققة التأهل في ساعة واثنتين وعشرين دقيقة .

وأطاحت الأمريكية اليافعة كوكو غوف البريطانية جوهانا كونتا المصنفةَ التاسعة في البطولة الفرنسية من الدور الأول بعد فوزها عليها بمجموعتين دون رد غوف المصنفة الحادية والخمسون عالميا حسمت كلتا المجموعتين بستة أشواط لثلاثة .

بدورها عبرت الفرنسية كارولين غارسيا إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإستونية أنيت كونتافييت بمجموعتين لواحدة.

الفرنسية أنهت المجموعة الاولى لفائدتها بستة اشواط لأربعة، بعدها عادلت الإستونية كونتافييت في النتيجة بنيلها المجموعة الثانية بستة اشواط لثلاثة، قبل ان تحسم اللاعبة الفرنسية المباراة بأخذها المجموعة الثالثة بستة أشواط لأربعة.