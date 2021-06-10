أنقذت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالميًا نقطة مكّنتها من تفادي خسارة المباراة الماراتونية أمام اليونانية ماريا ساكاري (18)، لتبلغ الخميس أول نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب، بعد فوزها في ثلاث مجموعات في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، لتضرب موعدًا مع الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 32 التي تأهلت بدورها إلى أول نهائي غراند سلام بعد 52 محاولة، إثر فوزها على المفاجأة السلوفينية تامارا زيدانشيك.

وخرجت كرايتشيوكوفا فائزة بعد ثلاث ساعات و18 دقيقة 7-5، 4-6، 9-7 فيما تجاوزت بافليوتشنكوفا خصمتها بنتيجة 7-5، 6-3.

وبعد أن كانت أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام بلوغها الدور الرابع في رولان غاروس تحديدًا الموسم الفائت، حققت كرايتشيكوفا مفاجأة كبرى بوصولها إلى النهائي هذا العام، وخرجت فائزة للمرة الثالثة ضد ساكاري من ثلاث مواجهات جمعتهما.

وقالت التشيكية (25 عامًا) بعد المباراة "أردت دائمًا أن أخوض مباراة كهذه، عندما كنت صغيرة أخوض منافسات الناشئات كنت أتمنى أن أخوض مباراة كهذه، هناك فائزة واحدة، لو خسرت سأكون فخورة بنفسي، الأهم أن تقاتل دائمًا، هنا وفي الحياة خارج أرض الملعب أيضًا".

وبدموع في عينيها، أهدت هذا التأهل إلى مواطنتها ومدربتها السابقة الراحلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون عام 1998 في الفردي وحاملة لقب 12 لقب غراند سلام في الزوجي التي فارقت الحياة عن 49 عامًا في 2017 بعد صراع مع مرض السرطان.