كما بلغت التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا وصيفة العام 2019 والمصنفة 21 عالميًا الدور الثالث بفوزها على صاحبة الأرض هارموني تان (149 عالميًا) 6-1، 6-3.

وعبرت الرومانية أنا بوغدان (102 عالميًا) ايضًا الى الدور الثالث من دون أن تلعب بعد انسحاب منافساتها اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثانية عالميًا من البطولة الاثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام.

وفي مباراة أخرى، ودعت الفرنسية كارولين غارسيا البطولة من الدور الثاني عندما سقطت أمام السلوفينية بولونا هيرتسوغ 7-5 و6-4. وستواجه هيرتسوغ فوندروتشوفا في الدور الثالث.