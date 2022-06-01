وقالت بعد فوزها في ساعتين وثماني دقائق "المباراة كانت عصيبة ومتقاربة جدًا ولا سيما شوط كسر التعادل، خصوصاً النقاط الاخيرة".

وتابعت ابنة الـ25 عامًا "إنه فوز مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة بالتواجد في نصف النهائي للمرة الأولى...التحدي كان ذهنيًا جدًا وأنا سعيدة بتخطيه".

وتابعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، سلسلتها الرائعة وحققت فوزها الـ33 توالياً على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا الحادية عشرة 6-3 و6-2، الأربعاء في ربع النهائي.

وضربت شفيونتيك (21 عاماً)، حاملة لقب 2020، موعداً في المربع الأخير مع كاساتكينا الفائزة على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 6-4 و7-6 (7-5).

واقتربت شفيونتيك من أفضل سلسلة في القرن الحادي والعشرين بتوقيع الأميركية فينوس وليامس (35 فوزاً توالياً) تليها شقيقتها الصغرى سيرينا (34).