كارولينا موخوفا تشكر الجماهير بطريقة مؤثرة من قبل beIN SPORTS June 8, 2023 20:39 2:23 دقيقة أكدت التشيكية كارولينا موخوفا على دور الجماهير في تحفيزها وجعلها تبلغ نهائي رولان غاروس وذلك بتخطي البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي بعد مباراة صعبة، مؤكدةً أيضاً على دور الفريق التدريبي في هذا الإنجاز. مقابلات رولان غاروس كارولينا موخوفا -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة الاتحاد يقدّم نجمه الجديد بنزيمة لوسائل الإعلام 3:41 دقيقة شفيونتيك سعيدة ببلوغ النهائي وتمتدح منافستها 4:42 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب الثنائي بوتز وكاتو 2:55 دقيقة رولان غاروس: مواجهة مرتقبة بين ألكاراث ودجوكوفيتش 0:50 دقيقة شفيونتيك تتأهل إلى نهائي بطولة رولان غاروس 2:23 دقيقة كارولينا موخوفا تشكر الجماهير بطريقة مؤثرة 3:55 دقيقة إنجاز فريد من نوعه يحققه إيميرسون بالمييري 0:39 دقيقة افتتاح منطقة المشجعين الخاصة بنهائي دوري الأبطال 1:03 دقيقة الدحيل يبلغ نهائي بطولة الأندية الآسيوية البطلة 0:39 دقيقة الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرّب الألماني زينباور