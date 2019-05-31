واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاما إلى ساعتين و14 دقيقة لحجز بطاقته إلى الدور الرابع من البطولة الفرنسية التي فاز بلقبها مرة واحدة في مسيرته المرصعة بـ20 لقبا كبيرا، وذلك عام 2009 على حساب السويدي روبن سودرلينغ الذي كان قد جرد في طريقه الى النهائي الإسباني رافايل نادال من اللقب الذي احتكره لأربعة أعوام متتالية بإقصائه من الدور الرابع.

ويأمل السويسري أن تكون العودة إلى البطولة الفرنسية مكللة في نهاية المطاف بلقبه الـ21 في الغراند سلام، ما سيجعله البطل الأكبر سنا في تاريخ البطولات الكبرى، لكن عليه التعامل مع كل مباراة على حدة، بدءا من التالية التي تجمعه بالفرنسي نيكولا ماهو أو الأرجنتيني ليوناردو ماير.

وعلق فيدرر على مواجهته الأولى مع رود بالقول "كان من الصعب إيجاد نقطة ضعف في طريقة لعبه، وبالتالي أشعر بالارتياح. سأتحمم الآن وسيكون (الشعور) رائعا... كانت مباراة جميلة".

وأصبح فيدرر أكبر لاعب يصل إلى الدور ثمن النهائي منذ أن حقق ذلك بطل رولان غاروس مرتين الإيطالي نيكولا بيترانجيلي عام 1972 حين كان في الثامنة والثلاثين من عمره.

وبلغ الدور الرابع أيضا الياباني كي نشيكوري السابع بفوزه الصعب جدا على الصربي لاسلو دييري الحادي والثلاثين 6-4 و6-7 (6-8) و6-3 و4-6 و8-6 في مباراة استغرقت 4 ساعات و29 دقيقة.

ويلتقي وصيف بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 في الدور المقبل الفرنسي بنوا بير الذي تأهل على حساب الإسباني بابلو كارينيو بتقدمه عليه 6-2 و4-6 و7-6 (7-1) قبل أن يقرر الأخير الانسحاب في بداية المجموعة الرابعة.

