فيدرر، لم يواجه أيّ َ صعوبة من منافسه في المجموعة الأولى ليظفر بها بسهولة بستة أشواط لإثنين، وكرّر تفوّقَه في المجموعة الثانية رغم مقاومة إيستومن ليُنهيها بستّة أشواط لأربعة، قبل أن يحسم َ المجموعة الثالثة لصالحه بستّة أشواط لثلاثة لإثنين.

وبلغ المصنّف ُ الثاني عالميّا الروسيّ دانييل ميدفيديف الدّور ذاتـَه بتجاوزه عقبة َ الكازاخيّ ألكسندر بوبليك.

الرّوسيّ حسَم المجموعتـَين الأوليَين دون أيّ ِ مقاومة من منافسِه تفاصيلـُهما ستة ُ أشواط لثلاثة وستّة لثلاثة أيضاً وكرّر ميدفيديف تفوقه في المجموعة الثالثة، ليظفر بها بسبعة أشواط لخمسة.

وعبـَر الألمانيّ ألكسندر زفيريف إلى الدور الثاني بصعوبة كبيرة، بعد فوزه المثير على مواطنه أوسكار أوتيه بثلاث مجموعات لاثنتين، حيث تأخّر زفيريف بمجموعتين قبل أن يَعودَ من بعيد ٍ ويُحَقّق َ الفوز في المجموعات الثلاثِ الموالية. واضعا نفسَه بين المتأهّلين إلى الدور الثاني.

كما تأهّل اليونانيّ ُ (ستيفانوس تسيتسيباس) إلى الدورِ الثاني بفوزه على الفرنسيّ جيريمي شاردي بثلاثِ مَجموعات دون مقابل. بواقع سبعة أشواط لستة، وستة اشواط لثلاثة وستة اشواط لواحد محقّقا التأهّل في ساعتـَين وأربع دقائق.

