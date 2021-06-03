وجدّد السويسري فوزه على منافسه للمرة العاشرة في 11 مواجهة جمعتهما، حيث حقق المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا فوزه الوحيد على فيدرر في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014 عندما مضى وحقق اللقب.

وقال فيدرر: "كانت مباراة جيدة جدًا وتفاجأت قليلا بنفسي، لم أعتقد أنني سألعب هكذا لهذه الفترة ضد مارين. حاولت كل شيء وقدّمت أداء جيدًا في شوط كسر التعادل ما منحني الثقة أنه ما زال لدي طاقة وشيء لأقدّمه".

وتابع صاجب الـ39 عامًا: "كنت واضحًا في ضرباتي وأركض أكثر إلى الأمام لا إلى الوارء...من الجيد أن نلعب في هكذا ظروف وضد خصم مثله".

وشهدت المجموعة الثانية مشادة كلامية مع الحكم إيمانويل جوزيف بعد أن منحه إنذارًا لأخذه الكثير من الوقت بين النقاط، حيث قال له فيدرر "لا أتجرأ بعد الآن على الذهاب والتقاط المنشفة".

وكانت هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي أستراليا المفتوحة عام 2018 عندما حقق فيدرر لقبه العشرين والأخير في البطولات الكبرى.

ويلتقي فيدرر الطامح للعودة إلى مستوياته بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى العام الماضي، تاليًا مع الألماني دومينيك كوبفر الفائز على الأميركي تايلور فريتز 6-3، 6-2، 3-6، 6-4.

ومن أبرز المتأهلين إلى الدور الثالث لدى الرجال الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، الإيطالي ماتيو بيريتيني ومواطنه يانيك سينر.