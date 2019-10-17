وكان فيدرر (38 عاما) قد عاد إلى الملاعب الترابية للبطولة الفرنسية في أيار/مايو الماضي بعد غيابه عن النسخ الثلاث السابقة، وبلغ الدور نصف النهائي في البطولة التي أحرز لقبها مرة يتيمة في 2009.

وقال فيدرر في مقابلة الخميس مع قناة "سي أن أن" الأميركية: "سأخوض بطولة فرنسا المفتوحة، وعلى الأرجح لن ألعب قبل ذلك كثيرا، لأنني بحاجة كي أبتعد قليلا (عن كرة المضرب) وأحتاج لبعض الوقت مع العائلة".

وأعلن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الاثنين أنه سيشارك أيضا في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف عام 2020، حيث يأمل في إحراز ذهبية منافسات الفردي، اللقب الكبير الوحيد الذي تفتقده خزائنه.

ويحتل فيدرر المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ويحمل الرقم القياسي في عدد الأسابيع تواليا التي احتفظ بها في صدارة هذا التصنيف (310) بالإضافة إلى الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى ضمن الغراند سلام (20)، كما توج ست مرات ببطولة الماسترز التي تقام في نهاية الموسم وتجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم.