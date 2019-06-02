وفي مباراة طويلة ومرهقة، فاز فافرينكا، المصنف 28 عالمياً، على تسيتسيباس، المصنف السادس على العالم، بنتيجة 7-6 (8-6) و5-7 و6-4 و3-6 و8-6.

واحتاج السويسري، الفائز بلقب ثانية البطولات الأربع الكبرى عام 2015 اضافة إلى لقبيه الكبيرين الآخرين في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز عامي 2014 و2016 توالياً، إلى 5 ساعات و9 دقائق لحسم مواجهته مع اليوناني الصاعد (20 عاماً) الذي حقق المفاجأة في بداية العام الحالي بوصوله إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة.

وسيخوض السويسري البالغ من العمر 34 عاماً الدور ربع النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام منذ 2017 حين وصل إلى نهائي رولان غاروس بالذات قبل أن الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال، ثم عجز بعدها عن الوصول الى أبعد من الدور الثالث في أي من مشاركاته الست التالية في البطولات الكبرى.

ويلتقي فافرينكا في ربع النهائي مواطنه وصديقه روجيه فيدرر المصنف ثالثاً.