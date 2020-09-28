فافرينكا أنهى المجموعة الأولى لفائدته بكل سهولة بنتيجة ستة اشواط لواحد، قبل أن يظفر بالمجموعة الثانية بواقع ستة اشواط لثلاثة وعلى المنوال ذاتِه بسط السويسري فافرينكا سيطرته على المباراة عندما حسم المجموعة الثالثة لفائدته بستة أشواط لاثنين.

وعبر الألماني ألكسندر زفيريف دون عناء إلى الدور الثاني بعد تجاوزه النمساوي دينيس نوفاك بثلاث مجموعات دون مقابل.

زفيريف المصنف السادس في رولان غاروس، فاز بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة، وبستة أشواط لاثنين تمكن وصيف بطل أمريكا من نيل المجموعة الثانية ، قبل أن يحسم الثالثة بستة أشواط لأربعة منهيا اللقاء في ساعتين وخمس دقائق .

وفي مباراة أخرى سقط الفرنسي جيريمي شاردي أمام النمساوي يوري روديونوف بمجموعتين لثلاث، اللاعب الفرنسي استطاع حسم المجموعتين الأولى والثانية لفائدته بواقع ستة اشواط لثلاثة وستة اشواط لأربعة، قبل ان يتمكن رود يونوف من خطف السيطرة على باقي المجموعات المتبقية لفائدته بواقع سبعة أشواط لستة في المجموعة الثالثة وستة أشواط لأربعة في الرابعة وعشرة أشواط لثمانية في المجموعة الأخيرة .

