وبلغت غوف برفقة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالميًا الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها.



وكان هذا الفوز الثالث للأميركية على جابر في رابع مواجهة بينهما، حيث حصدت التونسية فوزها الوحيد في ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق هذا العام.



وفشلت جابر في تكرار إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2020 عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.



وقالت غوف (17 عامًا) المتوجة بلقب رولان غاروس في فئة الناشئات عام 2018 "أنا سعيدة لأني وصلت إلى أول ربع نهائي في الغراند سلام، لعبت جيدًا اليوم".



وتلتقي غوف مع كرايتشيكوفا التي بلغت بدورها الدور بع النهائي لإحدى بطولات الغراند للمرة الأولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على الأميركية سلوان ستيفنز (59) 6-3، 6-صفر.



وقالت كرايتشيكوفا (25 عامًا) "أنا سعيدة جدًا لأني لعبت جيدًا واستمتعت بالمباراة، من الرائع دائمًا اللعب هنا وأتطلع للمباراة المقبلة".



وسبق لكرايتشيكوفا ان أحرزت في العام 2018 لقب رولان غاروس في فئة الزوجي مع مواطتنها كاتيرينا سينياكوفا.