وتُقدم ابنة العشرين عامًا مستويات مميزة على الملاعب الترابية، إذ توجت في منتصف أيار/مايو بثاني أهم ألقابها في مسيرتها الشابة، وذلك في دورة روما، بعد فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-صفر و6-صفر في النهائي.

وبعد أن تجاوزت في الدور الأول في باريس السلوفينية كايا يوفان 6-صفر، 7- 5 الاثنين، تكون قد خسرت سبعة أشواط فقط في مبارياتها الثلاث الأخيرة.

وتلتقي تاليًا مع الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 31 عالمياً، التي أقصت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-2، 6-صفر.

ولحقت الأميركية اليافعة كوكو غوف بالمتأهلات بفوزها على الصينية تشيانغ وانغ 6-3، 7-6 (7-1).







