وتمكنت شفيونتيك من فرض أفضليتها ومتابعة مستواها اللافت لتنتصر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3 في النهائي الذي جرى اليوم السبت.

وحسمت شفيونتيك الأمور مبكراً بكسرها إرسال صاحب الـ18 عاماً في الشوط الأول والثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 3-0 قبل أن تنهي المجموعة 6-1 خلال 33 دقيقة تقريباً.

وحافظت شفيونتيك حاملة لقب 2020 على تركيزها في المجموعة الثانية متجاوزةً تأخرها 2-0 لتتقدم 4-2 ومن ثم تفوز بالمجموعة 6-3.

ورفعت شفيونتيك (21 عاماً) رصيدها إلى 35 فوزاً متتالياً معادلة رقم الأميركية فينوس وليامس الأفضل في الألفية الثالثة.



وهذا اللقب الكبير الثاني لشفيونتيك في مسيرتها بعد أول في رولان غاروس أيضاً عام 2020 على الأميركية صوفيا كينن.

كما هو اللقب التاسع في مسيرتها الشابة والسادس توالياً هذا العام بعد دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما.

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.

"لا تبكي" يا كوكو



وعلى منصة التتويج قبل أن ترفع الكأس، قالت شفيونتيك بتأثر متوجّهة إلى غوف التي اغرورقت عيناها بالدموع "قلت لكوكو لا تبكي وهذا ما أفعله. مبروك لكوكو".

وأضافت "أنت (غوف) تقومين بعمل رائع. في عمرك، كنت في السنة الأولى التي أخوض فيها دورات رابطة المحترفات ولم أكن أعرف ما كنت أفعله. أما أنت ستجدين طريقك، وأنا متأكدة من ذلك".

أما غوف فقد قالت "أريد أن أهنئ إيغا، ما فعلته في الدورات في الشهرين الماضيين كان مذهلاً".

وأضافت من دون أن تتمكن من كبح دموعها خلال التوجّه بالشكر إلى فريقها وعائلتها التي كانت متواجدة في المدرجات "آمل أن نتمكن من اللعب في المزيد من النهائيات، وربما يمكنني الفوز بنهائي واحد (...) أريد أن أشكر فريقي، أنا آسفة لأنني لم أستطع الحصول على هذه الكأس اليوم".