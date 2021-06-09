تنازلت البولندية إيغا شفونتيك عن لقبها بطلة لفرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها في ربع النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في الـ"غراند سلام" على غرار منافستها المقبلة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

وحسمت ساكاري بطاقتها إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى بتفوقها على حاملة اللقب شفيونتيك 6-4 و6-4 التي توجت بلقبها الكبير الأول في باريس العام الماضي بفوزها في النهائي على الأميركية صوفيا كينين.

ولم يسبق لساكاري أن وصلت الى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها السابقة في البطولات الكبرى، لكنها حققت الإنجاز هذه المرة في رولان غاروس بعدما تخلصت في الدورين السابقين من البلجيكية إيليز مرتنز والوصيفة كينين.

وستكون العقبة التالية أمام ساكاري لمحاولة خلافة شفيونتيك في إحراز اللقب متمثلة بكرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً والتي تتأهل أيضاً للمرة الأولى إلى نصف نهائي إحدى بطولات الـ"غراند سلام"، بعد فوزها على اليافعة الأميركية كيكي غوف المصنفة 25 بنتيجة 7-6 (8-6) و6-3.