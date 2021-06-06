ولم يسبق لابنة الـ23 عاماً المصنفة 85 عالمياً أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في أي من البطولات الأربع الكبرى، لكنها حققت الانجاز في رولان غاروس على أمل مواصلة مفاجآتها.

وتلتقي زيدانشيك في ربع النهائي الإسبانية باولا بادوسا التي تصل الى هذا الدور للمرة الأولى أيضاً بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة عام 2019 بثلاث مجموعات 6-4 و3-6 و6-2.

وقالت السلوفينية التي بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة وبطلة فلاشينغ ميدوز، إن "بالنسبة لي، المفتاح كان أبدأ الإيمان حقاً أن باستطاعتي الفوز على لاعبات النخبة. أن أؤمن بأني أفضل منهن وبأني أنتمي بينهن".

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

وبعد انتهاء مشوار المصنفات الثلاث الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، تعززت إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويج مفاجىء بلقب السيدات.

وقد تكون بادوسا (23 عاماً) المفاجأة، إذ تعتبر البطلة السابقة لرولان غاروس في فئة الناشئات، الأفضل تأدية على الملاعب الترابية هذا الموسم بتحقيقها 17 فوزاً مقابل هزيميتين فقط في سلسلة تضمنت فوزها بلقب دورة بلغراد عشية انطلاق البطولة الفرنسية.

وأنهت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا مسعى البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة عشرة للوصول الى ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى منذ 2013، بفوزها على بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2.

وتلتقي بافليوتشنكوفا في ربع النهائي الثاني لها في رولان غاروس، بعد 2011، والسابع في الغراند سلام، الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثامنة الباحثة عن لقبها الـ24 في البطولات الكبرى أو الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثانية والعشرين.