



ونشر زفيريف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الجمعة قال فيه: "يبدو أنّ الإصابة بالغة جداً لكن الأطباء لا يزالون يقومون بتحليلها".

وتعرّض زفيريف للإصابة بالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لإحدى كرات نادال وراح يصرخ من الألم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من أرضية الملعب على كرسي متحرك، قبل أن يعود على عكازين ليعلن انسحابه رسمياً من المباراة التي كانت تشير إلى تقدم نادال بمجموعة أولى بعد جولة فاصلة 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.

وعلق زفيريف على المباراة بقوله: "لحظة صعبة على أرضية الملعب، كانت المباراة رائعة حتى حصل ما حصل، هذه اللحظة ليست سهلة علي".

وسئل نادال عما إذا كانت الأجواء الرطبة جداً التي أجبرت المنظمين على إغلاق سقف الملعب جعلت أرضية الملعب زلقة فأجاب "لا أعتقد ذلك. لم تكن أرضية الملعب سيئة. لا أعتقد بأنه أصيب بالتواء في الكاحل بسبب ذلك. كل ما في الأمر بأنه لم يكن محظوظاً. كانت حادثة، هذا الأمر يحصل على جميع الأرضيات".

وبلغ نادال نهائي رولان غاروس يوم عيد ميلاده السادس والثلاثين ويسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في العاصمة الفرنسية ورفعه إلى 14 لقباً عندما يواجه النروجي كاسبر رود الأحد.