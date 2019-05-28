واحتاج زفيريف إلى خمس مجموعات للتخلص من عقبة الأسترالي جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3 و2-6 و6-7 (5-7) و6-3.

فيما تجاوز دل بوترو عقبة التشيلي نيكولاس ياري بثلاث مجموعات لواحدة 3-6 و6-2 و6-1 و6-4.

زفيريف يكسر المضرب

اضطر زفيريف إلى تغيير مضربه بعدما كسره بنهاية المجموعة الرابعة قبل أن يحسم الخامسة الحاسمة لصالحه بكسره إرسال الأسترالي الـ56 عالمياً في الشوط الثامن، ليتقدم 5-3 وينهي المجموعة 6-3 والمواجهة الأولى أمام ميلمان بعد أربع ساعات وثماني دقائق.

واستهل زفيريف الذي بلغ ربع نهائي الموسم الماضي، وهي أفضل نتيجة له في بطولات الغراند سلام، المباراة بطريقة مثالية فكسب المجموعة الأولى 7-6 بعد الاحتكام الى شوط فاصل، والثانية بسهولة 6-3، لكن مستواه تراجع في الثالثة التي كسبها الأسترالي بسهولة كبيرة 6-2، قبل أن يكسب الرابعة بشوط فاصل.

ولعبت خبرة زفيريف الذي يدخل البطولة الفرنسية بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة جنيف السبت الماضي في أول القابه هذا الموسم، دورا كبيرا في المجموعة الحاسمة وكسبها 6-3.

وقال زفيريف الساعي لأن يصبح أول ألماني يتوج بلقب رولان غاروس منذ مواطنه هينر هينكل عام 1937 "جون لاعب قوي هزم (السويسري) روجيه فيدرر، لذا عرفت أن الأمر سيكون صعباً اليوم".

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع السويدي من أصل إثيوبي ميكايل يمير الصاعد من التصفيات والذي استهل بداياته في الغراند سلام بفوز على السلوفيني بلاز رولا 6-صفر و6-3 و7-6 (7-5).

وعلق يمير على مواجهة الألماني قائلا "إنه (زفيريف) بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، لذلك سأكون أمام تحد صعب".

وبلغ الدور ذاته الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثامن بفوزه على التشيلي نيكولاس ياري الـ58 عالميا 3-6 و6-2 و6-1 و6-4.

وقال دل بوترو الذي بلغ نصف نهائي رولان غاروس 2009 و2018 "أعتقد أنني ألعب بشكل جيد في الوقت الحالي، لكن هدفي الرئيسي لا يزال هو الركبة، وصحتي" في إشارة إلى تعافيه مؤخرا من عملية جراحية في الركبة.

ويلتقي الأرجنتيني في الدور المقبل مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وفي أبرز مباريات اليوم، فاز الإيطالي فابيو فونيني على مواطنه أندرياس سيبي 6-3 و6-0 و3-6 و6-3، ليضرب موعداً مع الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس الفائز على الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز بثلاث مجموعات لواحدة.

وتفوق الفرنسي غاييل مونفيس على الياباني تارو دانيال بثلاث مجموعات نظيفة 6-0 و6-4 و6-1 ليضرب موعداً في الدور القادم مع مواطنه أدريان مانارينو الفائز على الإيطالي ستيفانو ترافاليا بثلاث مجموعات لاثنتين 6-7 و6-3 و3-6 و6-2 و6-2.