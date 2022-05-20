زفيريف: " دجوكوفيتش ونادال هما المرشحان للحصول على لقب رولان غاروس" من قبل beIN SPORTS May 20, 2022 18:28 1:09 دقيقة قال الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالمياً، بأن الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافايل نادال هما المرشّحان الأبرز للتّتويج ِبلقبِ بطولة رولان غاروس. تقارير إخبارية رولان غاروس ألكسندر زفيريف -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس 3:20 دقيقة العهد يحتفل بلقب الدوري اللبناني 1:05 دقيقة صلاح: "تركيزنا منصبّ على مواجهة وولفرهامبتون" 1:21 دقيقة التونسي حمزة رفيعة في حديث خاص لـ beIN SPORTS 0:36 دقيقة رالي الأردن: العطية في الصدارة 0:37 دقيقة تعليق توزيع نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون للتنس 1:09 دقيقة زفيريف يتحدّث عن بطولة رولان غاروس 0:34 دقيقة كاسبـر رود إلى نهائي بطولة جنيف 0:27 دقيقة مولكان يبلغ نهائي بطولة ليون المفتوحة 0:34 دقيقة الفرنسي غاسيه مدرباً لمنتخب كوت ديفوار