ونجح زفيريف بالتفوق في المجموعتين الأولى والثانية بنتيجة واحدة هي 6-4، قبل أن ينتفض اليافع الإسباني ويفوز بالثالثة 6-4، لكن زفيريف تفوق في الرابعة 7-6 (9-7)، منهياً المباراة بـ3 ساعات و18دقيقة.

وثأر زفيريف من خسارته أمام ألكاراث في نهائي دورة مدريد للماسترز على الملاعب الترابية أيضًا في وقت سابق من الشهر الحالي وعزّز سجله ضده إلى 3-1.

وقال الألماني بعد الفوز "كنت أدرك أنه عليّ أن ألعب أفضل تنس اليوم...استمر في الكفاح. إنه لاعب رائع قلت له على الشبكة إنه سيفوز بهذه البطولة مرات عدة".

وتابع حامل الذهبية الأولمبية ممازحًا "آمل أن أفوز بها قبل أن يبدأ في التغلب علينا جميعًا ولن يكون لدينا أي فرصة على الإطلاق حينها".

