ولم تبلغ الأميركية (39 عاماً) التي تحتاج لقباً لمعادلة الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام للفردي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت، أبعد من الدور الرابع في رولان غاروس منذ خسارتها نهائي العام 2016. وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، حيث ستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

وقالت ريباكينا بعد فوزها "أنا سعيدة للغاية، لقد كان أمراً لا يصدق. بالطبع كنت متوترة، خصوصاً وأن إرسالاتي في النهاية لم تكن بالمستوى المطلوب".

وبالتالي انتهى مشوار وليامس، إلى جانب المصنفات الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا (الرابعة عالمياً) بخسارتها في الدور الثالث، لتتعزز إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويجاً مفاجئاً بلقب السيدات.

