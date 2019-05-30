وواجهت المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بلقب رولان غاروس ثلاث مرات في 2002 و2013 و2015، صمودا من اليابانية في المجموعة الأولى وكسبتها 6-3 في 39 دقيقة، لكنها حسمت الثانية 6-2 في 28 دقيقة لتحقق الباحثة عن معادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغريت كورت في بطولات الغراند سلام (24 لقبا)، فوزها الـ801 في مباريات المحترفات، والـ65 في رولان غاروس.

وفشلت سيرينا مرتين العام الماضي بمعادلة رقم كورت، اذ خسرت في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية أمام الألمانية أنجيليك كيربر، وفي نهائي فلاشينغ ميدوز الأميركية أمام ناومي أوساكا.

وقالت سيرينا "أنا جدية جدا عندما ألعب، ولكنني سعيدة".

وفي الدور المقبل، تلعب سيرينا الساعية الى لقبها الأول في البطولات الكبرى منذ أستراليا المفتوحة عام 2017 الذي أحرزته قبل أن تبتعد عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى، مع مواطنتها صوفيا كينان الصاعدة من التصفيات التي استفادت من انسحاب منافستها الكندية بيانكا أندرسكو بسبب الاصابة.

وحجزت الاسترالية أشلي بارتي الثامنة بطاقتها الى الدور الثالث بتغلبها على الأميركية دانييل كولينز 7-5 و6-1.

وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا والصينية كيانغ وانغ المصنفتان حادية عشرة وسادسة عشرة من الدور الثاني، بخسارة سابالينكا أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و2-6، ووانغ أمام البولندية إيغا سفياتيك 3-6 وصفر-6.