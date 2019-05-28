وأنهت هاليب التي أحرزت العام الماضي في رولان غاروس لقبها الأول والوحيد حتى الآن في بطولات الغراند سلام، المباراة بنتيجة 6-2، 3-6، و6-1، لتلاقي في الدور المقبل البولندية ماغدا لينيت.

وبدت الرومانية البالغة من العمر 27 عاما مسيطرة بشكل كبير على المباراة في بدايتها، وحسمت المجموعة الأولى في أقل من نصف ساعة.

لكن تومليانوفيتش (26 عاما والمصنفة 47 عالميا) التي بلغت دور الـ16 في البطولة الفرنسية عام 2014، ردت في المجموعة الثانية وكسبتها لصالحها لتجر المباراة إلى مجموعة ثالثة فاصلة لم تجد هاليب صعوبة في حسمها، على رغم أنها أنهت المباراة مع 22 خطأ غير مباشر.





